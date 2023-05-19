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НовостиПроисшествия19 мая 2023 12:22

В Воронеже наркоторговца отправили в СИЗО на два месяца за сексуальное насилие в отношении 17-летней девушки

Он напал на нее в одном из подъездов Ленинского района
Олег КУЗНЕЦОВ
Насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

39-летнего насильника, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, отправили в СИЗО на два месяца. Там он пробудет, как минимум, до 6 июля. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, 3 мая бывший наркоторговец зашел в подъезд многоэтажки на улице Кривошеина Ленинского района вслед за 17-летней студенткой. Там он напал на девушку и совершил с ней действия сексуального характера. На месте преступления он оставил красную куртку. Вскоре его задержали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Максимальная ответственность по ней – 15 лет лишения свободы.