В Воронеже задержали предполагаемого насильника 17-летней студентки

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Следователи СК совместно с полицейскими оперативно задержали подозреваемого насильника 17-летней студентки в Воронеже. Об этом рассказали в Следственном управлении 5 мая.

Девушка узнала злоумышленника на опознании. 39-летний ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков. В данный момент с ним проводят следственные действия.

Напомним, ЧП произошло 3 мая в подъезде многоэтажного дома на улице Кривошеина в Ленинском районе. Мужчина совершил с несовершеннолетней действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.132 УК.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - подчеркнули в СК.