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НовостиПроисшествия5 мая 2023 8:27

В подъезде воронежского дома на девушку напал насильник

Управление СК возбудило уголовное дело
Ирина КАЗАНИНА
Фото Станислава Шевченко

Фото Станислава Шевченко

Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи возбудили уголовное дело после нападения на 17-летнюю девушку неизвестного мужчины. Вопиющий случай произошел 3 мая в подъезде многоэтажного дома на улице Кривошеина в Ленинском районе. Мужчина совершил с несовершеннолетней действия сексуального характера.

Ориентировку на подозреваемого с камер видеонаблюдения распространили в соцсетях с предупреждением об опасности для родителей и подростков.

«Комсомолка» следит за развитием событий.