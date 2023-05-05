В подъезде воронежского дома на девушку напал насильник

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи возбудили уголовное дело после нападения на 17-летнюю девушку неизвестного мужчины. Вопиющий случай произошел 3 мая в подъезде многоэтажного дома на улице Кривошеина в Ленинском районе. Мужчина совершил с несовершеннолетней действия сексуального характера.

Ориентировку на подозреваемого с камер видеонаблюдения распространили в соцсетях с предупреждением об опасности для родителей и подростков.

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