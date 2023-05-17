В Воронеже закроют движение на улицах 5 Декабря и Краснознаменной

Дорогу перекроют до полудня 18 мая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 18 мая, с 9.00 до 12.00 перекроют движение на участке улицы 5 Декабря и у дома № 35 по улице Краснознаменной. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Закрыты для автотранспорта будет участок улицы 5 Декабря – от улицы Краснознаменной до улицы Гродненской, и проезд в районе дома № 35 по улице Краснознаменной.

Причины перекрытия известны – машины не смогут ездить из-за ремонта асфальта.

Напомним, что с 18.00 18 мая до 12.00 19 мая также нельзя будет остановиться и оставить машину на двух участках в центре проспекта Революции. А с 18.00 четверга, 18 мая, до 21.00 пятницы, 19 мая аналогичные ограничения будут действовать возле парка «Орленок».