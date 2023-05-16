В центре Воронежа на 27 часов запретят парковку и остановку машин возле «Орленка»

Машины у парка «Орленок» нельзя будет оставлять с 18.00 18 мая. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В мэрии предупредили о запрете парковки и остановки автотранспорта в районе «Орленка» с 18.00 четверга, 18 мая, до 21.00 пятницы, 19 мая. В этом парке в центре Воронежа в эти дни будут проводить международный анимационный фестиваль. Очевидно, организаторы полагают, что посторонний транспорт будет им мешать.

Останавливаться и оставлять машину нельзя будет на следующих участках:

улица Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Чайковского),

ул. Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой),

ул. Студенческая (от Чайковской до Феоктистова),

ул. Феоктистова (от Студенческой до Фридриха Энгельса).

Напомним, с 18.00 18 мая до 12.00 19 мая также нельзя будет остановиться и оставить машину на двух участках проспекта Революции. Конкретные причины этого ограничения в мэрии не назвали.