В центре Воронежа на 27 часов запретят парковку и остановку машин возле «Орленка»

Машины у парка «Орленок» нельзя будет оставлять с 18.00 18 мая.
Фото: Юрий КОЗЛОВ
В мэрии предупредили о запрете парковки и остановки автотранспорта в районе «Орленка» с 18.00 четверга, 18 мая, до 21.00 пятницы, 19 мая. В этом парке в центре Воронежа в эти дни будут проводить международный анимационный фестиваль. Очевидно, организаторы полагают, что посторонний транспорт будет им мешать.
Останавливаться и оставлять машину нельзя будет на следующих участках:
улица Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Чайковского),
ул. Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой),
ул. Студенческая (от Чайковской до Феоктистова),
ул. Феоктистова (от Студенческой до Фридриха Энгельса).
Напомним, с 18.00 18 мая до 12.00 19 мая также нельзя будет остановиться и оставить машину на двух участках проспекта Революции. Конкретные причины этого ограничения в мэрии не назвали.