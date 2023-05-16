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НовостиОбщество16 мая 2023 9:11

В самом центре Воронежа почти на сутки запретят парковку и остановку машин

Ограничение будет действовать с вечера 18 мая до полудня 19-го
Юрий КОЗЛОВ
Остановку и парковку в центре проспекта Революции запретят на 18 часов.

Остановку и парковку в центре проспекта Революции запретят на 18 часов.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

С 18.00 четверга, 18 мая, до 12.00 пятницы, 19 мая, запретят парковку и остановку автотранспорта в самом центре Воронежа. Нельзя будет оставить машину на двух участках проспекта Революции на обоих его сторонах - от дома № 23 до дома № 29 и от дома № 22 до дома № 30. Об этом ограничении сообщили на сайте мэрии Воронежа.

Конкретных причин запрета парковки и остановки машин в управлении информации мэрии не назвали. Ограничились туманной формулировкой: «для обеспечения безопасности дорожного движения».