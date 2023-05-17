В Воронеже не стали возбуждать дело из-за падения мужчины с 19-го этажа на Nissan

В Воронеже полиция отказала в возбуждении уголовного дела из-за разбитого Nissan X-Trail, на который в начале апреля упал с 19 этажа пьяный белгородец. Правоохранители не нашли доказательств, что мужчина специально задался целью повредить автомобиль при падении, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Если владелец искареженной иномарки хочет возместить ущерб, ему придется обратиться в суд.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, инцидент с чудесным спасением произошел вечером 3 апреля на улице Колесниченко. Пьяный мужчина выпал с 19-го этажа во двор и приземлился на автомобиль Nissan X-Trail. Удивительно, но факт: «летун» получил незначительные травмы, его достали из покореженной машины спасатели и передали «скорой». Из больницы он выписался довольно быстро.