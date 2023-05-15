В Воронежской области деревянную церковь с рухнувшим куполом могут отреставрировать за счет федеральных средств

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Покровский храм в Горенских Выселках Новоусманского района могут отреставрировать за счет федеральных средств, сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, купол старинной деревянной церкви, которая является объектом культурного наследия регионального значения, рухнул в июне 2022-го. Как отметили в ведомстве, в адрес собственника храма - местного прихода – чиновники неоднократно направляли предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по охране и содержанию объекта, выданы все необходимые документы как для подготовки проектной документации для проведения противоаварийных работ (консервации), так и для полноценных комплексных работ по сохранению памятника. Возможность проведения работ по его сохранению не утрачена – сохранилось много материалов для этого.

- По имеющейся информации, приход готовит документы для участия в государственной программе Министерства культуры РФ «Развитие культуры», - для проведения работ по консервации данного памятника. От управления все участия в программе уже переданы приходу. Срок подачи заявки для участия в программе - до 1 июля 2023, - отметили в управлении по охране ОКН Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в Воронежской области за пять лет капитально отремонтировали более 60 объектов культурного наследия

СПРАВКА «КП»

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная между 1866 и 1869 годами, ныне не действует, но планируется ее восстановление. Это все еще храм, а не просто вросший в землю сруб из лиственницы. На храмовой части установлен восьмигранный световой барабан с куполом. Фасады имеют лаконичное украшение. Внутри на досках стен сохранились очертания Христа с воздетыми руками, под потолком - бордюрный орнамент. В основной части храма уцелела крыша и несколько образов святых высоко под куполом. Они написаны на металлических пластинах.