В Воронежской области за пять лет капитально отремонтировали более 60 объектов культурного наследия

Дом Гарденина собираются реставрировать в ближайшее время Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За пять лет в Воронежской области капитально отремонтировали более 60 памятников истории и архитектуры, сообщило управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области. В частности, в Воронеже к ним относятся здание музея «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43), «Дом, в котором в 1905 г. заседал Совет рабочих депутатов» (ул. Вайцеховского, 2/4), «Ротонда» (угол ул. Транспортной и ул. Бурденко), «Дом Харина» (ул. 9 января, 43) фасады здания «Пединститут», «Дом Капканщикова» (пр. Революции, 37), «Рисовальная школа им. Пономаревых / Мастерские, где работал Бучкури» (ул. Орджоникидзе, 26), а в регионе - «Храмовый комплекс Успенской церкви: Торговый корпус» (Калач), «Дом, в котором жил Горький» (Борисоглебск),«Больница» (Рамонь).

В ближайшее время в Воронеже запланировано отреставрировать могилу Кольцова, Ильинский съезд, Заставский пилон, ограждение Первомайского сада, дома-памятники архитектуры по адресам: пер. Фабричный 10, 12, ул. Депутатская 7, ул. Краснознаменная 105, 125, ул. Первомайская 10, пер. Бауманский 39, ул. Никитинская 2, 45, 50в, ул. Фр. Энгельса 52, проспект Революции 7, 29, 32. В области на очереди «Контора промышленного предприятия», Церковь св. Николая Чудотворца в Борисоглебске, Церковь Покрова в Горенских выселках Новоусманского района.

- Практически по всем этим объектам выданы исходно-разрешительные документы для подготовки проектной документации, по большинству из них ведутся проектно-изыскательские работы, - сообщили в управлении по охране ОКН Воронежской области.

В ведомстве подчеркнули, что процесс длительный из-за ряда особенностей, которые накладывает реставрация: необходимы не просто тщательные обследования зданий, но и то, что работы должны вести организации, имеющие специальную лицензию.