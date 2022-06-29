В Воронежской области обрушился купол старинной деревянной церкви

Фото из архива КП Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

В селе Горенские Выселки Новоусманского района упал купол старинной деревянной церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом стало известно 28 июня из сообщения очевидца в группе «Мой и твой Воронеж» во ВКонтакте.

Автор поста сокрушается увиденным и задается резонным вопросом: почему хотя бы часть пожертвований, которые прихожане делают в храмах и церквях региона, не пошла на то, чтобы починить купол старинного храма?

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная между 1866 и 1869 годами, сегодня не действует. Но уже много лет говорилось о планах ее восстановления. На храмовой части и был установлен восьмигранный световой барабан с куполом.

Кстати, фасады имеют лаконичное украшение. Внутри на досках стен сохранились очертания Христа с воздетыми руками, под потолком - бордюрный орнамент. В основной части храма уцелела крыша и несколько образов святых высоко под куполом. Они написаны на металлических пластинах, уже, конечно, проржавевших.

Церковь в 1995 году была включена в реестр объектов исторического и культурного наследия областного значения.