В центре Воронежа на месте снесенного цеха хлебозавода № 4 появится клубный дом

Конкретные сроки строительства пока не определили. Фото: Артем КИЛЬКИН

На месте снесенного цеха хлебозавода № 4, располагавшегося на улице Кольцовской, 15 построят клубный дом бизнес-класса. Площадь территории, отведенной под него, - 3 450 квадратных метров. Соответствующий проект утвердили. Постановление по этому поводу подписал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Клубный дом появится на участке площадью 3,45 тысячи квадратных метров. Застройщик, ООО СЗ «Акцент-Сити», планирует построить здание высотой от трех до десяти этажей. Причем квартир там будет немного – всего 72. Поэтому и подземный паркинг сделают небольшой – на 91 автомобиль.

Старый двухэтажный дом снесли в 2020 году. Это было здание, построенное в начале XX века. Сначала он принадлежал жене главы отдела ЮВЖД Адольфа Вигандта. Супруга влиятельного железнодорожника в нем не жила, квартиры сдавали в аренду. После революции дом использовали для производственных нужд. До развала СССР там был цех хлебозавода № 4, он закрылся в «лихие 90-е».

Когда коммерсанты начали проявлять к нему интерес, чиновники быстренько определили, что дом исторической ценности не представляет. Хотя специалисты экспертного центра «Вектор» успели провести на месте уже снесенного здания раскопки и нашли стеклянные пузырьки и флаконы, осколки керамической посуды и элементы металлических предметов быта. Они датируются периодом с XVI до начала XX веков.

Напомним, в том же 2020 году большой скандал вызвал снос хлебозавода № 1 на улице Фридриха Энгельса. Здание, в котором он располагался, признали представляющим культурную ценность лишь после начала его разрушения, когда оно уже стало необратимым. Теперь же на месте старинного красивого дома появится стандартный жилой комплекс.