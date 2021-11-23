В Воронеже на месте снесенного хлебозавода появится жилой комплекс от 5 до 9 этажей

Снос хлебозавода практически завершился в декабре 2020 года, потом осталось уже доломать развалины. Фото: скриншот видео. Фото: другой источник.

На месте снесенного со скандалом здания хлебозавода № 1 построят жилой комплекс переменной этажности (от пяти до девяти этажей). Об этом говорится в техническом задании реновации этой территории, где сейчас стоят только развалины. На разработку лучшей концепции нового жилого комплекса объявили открытый конкурс. Об этом сообщили в региональном Союзе архитекторов.

Впрочем, основные параметры нового комплекса зданий уже известны. Площадь их составит 2,4 гектара. 21 тысячу квадратных метров займут квартиры. В основном, они будут двухкомнатные (45%) и однокомнатные (40%). Решение понятно, учитывая цены на недвижимость в центре Воронежа. Лишь 15% квартир будут трехкомнатными.

В домах будут балконы, террасы, кое-где собираются сделать витражные стекла. В подъездах обещают предусмотреть отдельные помещения для велосипедов и колясок. Планируют использовать для дополнительных зон отдыха даже крышу. Также сделают подземные и надземные паркинги

На первых этажах домов, естественно, будут магазины, пекарни, рестораны, кафе, медцентры, аптеки, дизайн-студии, возможно, банковские офисы. Видимо, примерно как в жилом комплексе «Олимпийский». Дворы жилого комплекса будут закрытыми и охраняемыми. Преграждать вход и въезд туда будут шлагбаумами или автоматическими воротами.

Заказчиком конкурса выступает строительная компания «Выбор», которая и стала инициатором сноса хлебозавода. Подать заявку можно будет до 18 января 2022 года, а сделать и отправить проект - до 18 февраля. Итоги конкурса подведут 31 марта.

Как пожелание участникам конкурса выдвинули предложение «рассмотреть возможность воссоздания архитектурного стиля утраченных зданий и строений, входивших в ансамбль хлебозавода». Но это – не обязательное требование.

Напомним, хлебозавод конца XIX века снесли ровно года назад - в ноябре-декабре 2020-го. И только потом его здание признали исторически значимым и требующим охраны. После протеста общественности господа из «Выбора» и чиновники немного потянули время. А потом с помощью экспертов вынесли вердикт – снести и оставшуюся часть здания как аварийную и представляющую потенциальную опасность для воронежцев.