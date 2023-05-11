В Воронеже мужчина из ЖК «Лазурный» заявил, что его машину обстреляли

Хозяин припаркованной машины обнаружил две дырки в лобовом стекле. Фото: ЖК "Лазурный" ВКонтакте.

В ночь на четверг, 10 мая, любитель обстреливать машины появился на левом берегу, в ЖК «Лазурный» Железнодорожного района. Житель улицы Маршала Одинцова обнаружил в лобовом стекле своего автомобиля две дырки, характерные для попадания пулей. Мужчина подозревает, что обстреляли его машину из «пневматики» с балкона второго этажа дома № 25б/4. Под ним, собственно, и был припаркован автомобиль. Владелец машины уже подал заявление в полицию.

В Воронеже это далеко не первый случай обстрела легковушки. Около магазина «Лента» в Юго-Западном районе была повреждена припаркованная машина. Вскоре стрелявшего задержали. Им оказался психически неуравновешенный человек. Однако уже после этого в том же месте попал под обстрел еще один автомобиль, его 31-летняя владелица также написала заявление в полицию.