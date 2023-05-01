Машину воронежца обстреляли на улице Домостроителей

Кадр из видео со страницы сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Воронежец рассказал в соцсетях, что его машина стала мишенью длянеизвестного хулигана.

- Вчера по адресу улица Домостроителей, 24 (магазин «Лента») парковался на машине возле главного входа и услышал хлопок. Посмотрел в зеркало заднего вида, увидел как все стекло пошло паутиной. При осмотре увидел, что отверстие сквозное.

Потерпевший вызвал полицию. А пока ждал правоохранителей услышал еще один хлопок пневматического оружия со стороны дома №13.

- Повернулся и увидел, как человек быстро убегает с балкона, - продолжает автовладелец.

Позже и жена потерпевшего заметила на том же балконе мужчину, который выстрелил и спрятался. Прибывший на место ЧП участковый подтвердил, что месяц назад по этому адресу уже было такое же обращение.

Воронежец просит автомобилистов быть осторожными в этом районе, особенно, если в салоне машины есть дети.

Полиция проводит проверку по заявлению потерпевшего.