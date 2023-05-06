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НовостиПроисшествия6 мая 2023 15:34

В Воронеже продолжается обстрел машин у гипермаркета в Советском районе

На этот раз вылетело стекло у «Фольксвагена»
Олег КУЗНЕЦОВ
Машины продолжают лишаться стекол.

Машины продолжают лишаться стекол.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В пятницу, 5 мая, вновь при неясных обстоятельствах разбили стекло машины у гипермаркета «Лента» в Советском районе. На этот раз его лишился стоявший там «Фольксваген». У него вылетело стекло водительской двери. К счастью, никто не пострадал от осколков.

31-летняя жительница Воронежа написала по этому поводу заявление в полицию. По поводу него проводят проверку.

Любопытно, что машины в этом месте улицы Домостроителей обстреливают уже не в первый раз. На днях полицейские объявили, что поймали преступника. Им оказался психически неуравновешенный человек, которого отправили в соответствующее медицинское заведение. Видимо, у него появился последователь.