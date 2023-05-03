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НовостиОбщество3 мая 2023 12:21

Подвоз питьевой воды организовали в Советском районе Воронежа из-за аварии

Жители могут набрать и техническую воду
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

С 15:00 организовали подвоз воды жителям Советского района, пострадавшим из-за коммунальной аварии на водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе РВК-Воронеж 3 мая.

Питьевую воду можно получить у дома №11 по улице Комарова. А техническую - набрать из машины у дома №42 по улице Героев Сибиряков.

Напомним, прорыв водовода произошел днем 2 мая на проспекте Патриотов. Из-за этого подачу воды ограничили жителям нескольких улиц. Коммунальщики разрабатывали котлован всю ночь, но пока аварию не устранили - труба лопнула на глубине 6 метров. Ремонтные работы затруднены также из-за того, что в котловане постоянно собирается вода.