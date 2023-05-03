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НовостиОбщество3 мая 2023 7:41

Жителям Воронежа в зоне коммунальной аварии организовали подвоз воды

Коммунальщики за ночь не смогли ликвидировать аварию
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жителям Советского района Воронежа, оставшимся без воды в результате аварии на трубе диаметром 600 миллиметров, с вечера 2 мая организовали подвоз технической воды.

Как сообщили в РВК-Воронеж, набрать воды можно по двум адресам: у дома №21 по ул. Южно-Моравская и у лицея №5 (ул. Молодогвардейцев,18).

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, прорыв произошел днем 2 мая на проспекте Патриотов, подачу воды ограничили жителям нескольких улиц. Коммунальщики РВК-Воронеж разрабатывали котлован всю ночь, но пока аварию не устранили - труба лопнула на глубине 6 метров