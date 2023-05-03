Повреждение водовода, из-за которого остались без воды несколько воронежских улиц, произошло на глубине 6 метров

фото РВК-Воронеж

Коммунальщики продолжают работать над устранением аварии на водоводе, из-за которой несколько улиц в Советском районе ограничены ресурсом. Как сообщили в РВК-Воронеж, ремонтная бригада работала всю ночь в районе транспортного кольца на проспекте Патриотов и в настоящее время продолжает подбираться к месту повреждения водовода. На участке имеется вся необходимая спецтехника - два экскаватора, КАМАЗ, машина техпомощи.

- Проведение земляных работ осложняется глубиной залегания трубопровода под насыпью в 6 метров, расположенными на участке столбами, а также сбором воды в котловане, для откачки которой постоянно работает специальное оборудование, - рассказал замначальника участка транспортировки воды Юрий Грунин.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, с 16.30 2 мая давление воды ограничено по адресам: пр. Патриотов, 2-52, ул. Героев Сибиряков, 24-54, ул. Космонавта Комарова, 1а-16, ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10-23, ул. Олеко Дундича, 1-5, 7, 7Б, 7т, 9-25, ул. Южно-Моравская, 1В, 3, 9-35.