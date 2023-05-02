Часть жителей Советского района Воронежа из-за аварии лишились воды

Воды у жителей верхних этажей может не быть неопределенное время.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители нескольких улиц Советского района заявили, что у них нет воды. В то же время никто об ее отключении не предупреждал.
В ООО «РВК-Воронеж» сообщили, что причиной такой ситуации стала авария на водоводе диаметром 600 миллиметров на проспекте Патриотов. В районе дома № 19А обнаружили место, где из-под земли хлещет вода. Ремонтная бригада обследовала сети в районе транспортного кольца около Юго-Западного рынка и БСМП № 1. И установили, что авария произошла на территории около дома № 11А.
К ремонту приступили в 16.30. В связи с этим были вынуждены снизить давление на водопроводных сетях. Поэтому вода, пока не будет ликвидирована авария, может не доходить до верхних этажей следующих домов:
пр. Патриотов, 2-52 (четные);
ул. Героев Сибиряков, 24-54 (четные);
ул. Космонавта Комарова, 1а-16;
ул. Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10-23;
ул. Олеко Дундича, 1-5, 7, 7Б, 7т, 9-25 (нечетные);
ул. Южно-Моравская, 1В, 3, 9-35 (нечетные).
Конкретных сроков устранения аварии пока не называют.