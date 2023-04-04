Теннисистка из Воронежской области выиграла еще один турнир в Египте в одиночном разряде

Полина Яценко с новым трофеем. Фото: cspsk-vrn.ru

Еще один турнир на египетском курорте Шарм-эль-Шейх выиграла теннисистка из Рамонского района Воронежской области Полина Яценко. на этом турнире она не была сеяной и поэтому с первого круга играла матчи с игроками, стоящими в рейтинге выше нее.

- Тем не менее до полуфинала Полина добралась очень уверенно, - рассказал отец и тренер спортсменка Вячеслав Яценко. - В полуфинале дочь встречалась с теннисисткой из Румынии, 3-й номер посева, которая старше на шесть лет. Матч продолжался 2 часа 35 минут, и во всех трех сетах Полина победила: 6-1, 6-7, 6-3.

В финале наша теннисистка играла против англичанки Эмили Линд, которой уступила три недели назад в трех сетах. На этот раз у спортсменки из Воронежской области было преимущество с первого гейма. Первый сет завершился со счетом 6-2 в пользу нашей теннисистки, во втором при счёте 2-2 соперница снялась с матча из-за болей в ноге. После матча Полина пожелала ей скорейшего восстановления.

Кстати, уже в первом круге выбыла из борьбы первый номер турнира россиянка Екатерина Казионова. Однако Полина поддержала честь отечественной школы тенниса

Напомним, неделю назад Полина Яценко завоевала свой первый титул в одиночном разряде в 2023 году. А еще раньше выиграла международный турнир в паре c египтянкой Сандрой Самир.