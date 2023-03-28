Теннисистка из Воронежской области выиграла еще один турнир в Египте

Полина Яценко после выигранного финала. Фото: cspsk-vrn.ru

Еще один титул на египетском курорте Шарм-эль-Шейх завоевала теннисистка из Рамонского района Полина Яценко. Причем это был первый для нее титул в одиночном разряде в 2023 году.

О выступлении нашей спортсменки на этом турнире рассказал старший тренер сборной Воронежской области Андрей Кузьмин по теннису:

- Полина была «посеяна» под пятым номером (то есть, считалась пятой по силе из его участниц). В первом круге она обыграла теннисистку из Швеции Нору Свенссон – 6:2, 6:0, во втором китаянку Мейлинг Ванг – 6:0, 7:5. В четвертьфинале Полина играла против первого номера турнира, словацкой теннисистки Радки Зелничковой — они знакомы еще со времен юниорского тенниса. И очень мощно провела матч, выглядела свежее и была более заряженной — 6-2, 6-1. После матча Радка пожелала Полине успеха… В полуфинале нашей спортсменке противостояла итальянская теннисистка, которая обыграла восходящую звезду Словакии Ренату Ямликову (победительницу турнира Большого Шлема Австралия Open в парном разряде 2023 года среди юниоров). Наша теннисистика победила в упорной борьбе - 6:1, 4:6, 6:3. В финале Полина играла против победившей на прошлом турнире Катерины Кузьмовой из Словакии. Счет по личным встречам был 1-1. Катерина при росте 186 см обладает очень мощной подачей, но Полина справилась и реализовала преимущество в скорости и стабильности, что и определило исход поединка. Матч закончился подачей на вылет в исполнении воронежской теннисистки!

Полина с новым трофеем. Фото: cspsk-vrn.ru

Напомним, в начале марта Полина Яценко выиграла турнир в Шарм-эль-Шейхе в паре с египтянкой Сандрой Самир.