Воронежская теннисистка выиграла международный турнир в Египте в парном разряде

Полина Яценко (справа) и Сандра Самир после победы на турнире в Шарм-эль-Шейхе. Фото: cspsk-vrn.ru

Теннисистка из Рамонского района Полина Яценко вновь отлично выступила на международном турнире в Египте. Он проходил с 27 января по 5 марта в Шарм-Эль Шейхе. Участвовали в нем спортсмены из России, Египта, Англии, США, Кореи, Германии, Чехии, Нидерландов, Австрии, Польши, Таиланда и Италии. Полина выступала на турнире в паре с хозяйкой соревнований Сандрой Самир.

В первом круге Полина и Сандра с трудом победили спортсменку из Великобритании Эбигейл Эймос и австрийку Арабеллу Коллер. Четвертьфинал сложился полегче – румынка Александра Иордаче и Иоанна Константинова из Болгарии достойного сопротивления не оказали. А вот в полуфинале вновь в тяжелой борьбе удалось пройти чешку Николу Бречкову и немку Селину Дал.

В финале российско-египетскую пару ждало противостояние с кореянками Даён Бэк и Бо Ён Чжон. Полина и Самира на этот раз не оставили соперницам шансов и победили в двух сетах - 6:4, 7:5.

Напомним, в 2022 году Полина Яценко выигрывала турниры в Шарм-эль-Шейхе и в одиночном разряде, и в паре.