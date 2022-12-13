Воронежская теннисистка Полина Яценко: «Швейцарка и кореянка в финале от бессилия кидали ракетки»

Полина Яценко своей игрой популяризует Рамонский район за рубежом Фото: из архива Полины Яценко.

В 2022 году в Воронежской области появилась звездочка в виде спорта, где у нашего региона давно не было весомых достижений – в большом теннисе. 18-летняя Полина Яценко с ходу ворвалась в юниорскую элиту и уже начала осваиваться на взрослом уровне. На ее счету уже много титулов, в основном, юниорских. В нынешнем году счастливым для нее стал египетский Шарм-эль-Шейх. В этом курортном городе на Красном море Полина сначала выиграла турнир в индивидуальном разряде, а потом и в парном. А всего в ее активе уже три победы на взрослых турнирах в одиночном разряде. И еще одна в парном – та самая, египетская. А еще дважды в парах Полина выходила в финалы.

Со спортсменкой удалось пообщаться, когда она ненадолго вернулась в Воронеж. Точнее, в село Новоподклетное Рамонского района. Там она живет со своей семьей в частном доме.

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- Когда решили, что будете профессиональной теннисисткой?

- Теннисом начала заниматься серьезно в восемь лет. У меня и папа занимался этим видом спорта, пусть и на любительском уровне, и сестра. Так что нам с Настей любовь к теннису по наследству передали. А поняла, что могу стать хорошим профессиональным игроком, пожалуй, лет в 13, после успешного турнира в Рязани. Родилась я в Мурманске, но там условий для занятий теннисом практически нет. Поэтому тренируюсь в академии под Минском, там хорошая база и специалисты.

- Вы уже в элитной четверке турниров участвуете, пусть и среди юниоров. Удается ли пообщаться со спортсменками, входящими в первую десятку в мире? Что больше всего запомнилось на «Ролан Гарросе» и «Уимблдоне»?

- С известными теннисистками иногда пересекались в раздевалке, но не общались. Никакого высокомерия у них нет, но и поводов для более близкого знакомства не было.

На юниорском «Ролан Гарросе» прошла два круга, там участвовали 64 спортсмена, я попала в 16 лучших, на «Уимблдоне» слишком быстрое покрытие, не для меня, там пока продвинуться не получилось. Во Франции во время разгара пандемии в 2020 году были ковидные ограничения, но не такие жесткие, как в Англии. Там даже после получения отрицательного ПЦР-теста через тоннель выходишь на матч, контролируют каждый шаг, ни с кем не дают контактировать.

- Вспомним приятные моменты – победные финалы этого года в Египте. Как они для вас сложились?

- Два финала в Шарм-эль-Шейхе, и оба сложные. Индивидуальный по счету сложился, казалось бы, просто, но на самом деле все было совсем не так. Новозеландка Вивиан Янг по рейтингу была выше меня, и для нее стало большим сюрпризом, что я ее переигрываю. Тем не менее, несмотря на счет 6:1, 6:1 в мою пользу, борьба шла за каждый мяч.

А с Алиной Корнеевой мы вообще встречались в финале с первой сеянной парой - швейцаркой Дженни Дюрст и кореянкой Пак Со Хён. В их пользу говорил и другой фактор. Алина перед финалом проводила напряженную одиночную встречу и до конца не восстановилась. Тем не менее первый сет закончился в нашу пользу – 6:1. Швейцарка с кореянкой со злости ракетки кидали об корт! Но во втором сете, наверное, усталость сказалась, и мы уступили 6:7. Тай-брейк уже, понятное дело, вытаскивали на зубах. Взяли себя в руки и победили – 10:5.

Награды Полины занимают несколько полок. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Об одной из побед напоминает огромная фотография в портретной рамке. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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- Вы немало путешествуете. Получается посмотреть достопримечательности других стран или график не дает это сделать?

- На турнирах не удается ни поехать на экскурсии, ни просто погулять по городу. Схема, как правило, такая, самолет-отель-игра. И отъезд на другой турнир или домой. Новый год мне редко удавалось встречать с семьей. А на этот раз, наверное, получится. Восстанавливаюсь после травмы, обидно полученной на тренировке. Выполняла какое-то элементарное движение и почувствовала боль в мышце. Надеюсь, лечение и реабилитация займут немного времени. Сейчас только разогналась в плане успехов на турнирах, занимаю в рейтингах 591 место среди взрослых (недавно в тысячу лучших не входила), 26-е – по юниорам, не хочется взятый темп терять.

Сейчас Полина восстанавливается после травмы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Что удивило в других странах?

- На турнире в Израиле шокировало, что у них в пятницу и субботу реально ничего не работает – святые для граждан этого государства дни. А у нас как раз на эти две недели игры пришлись. Из-за этого, скажем так, большие неудобства возникли. На турнирах в США столкнулась с различиями в нашем менталитете – там люди более общительные, все стараются о чем-то расспросить. Россияне в этом плане более сдержанные. Кстати, в Америке удалось побывать в академии знаменитого тренера Ника Боллетьери (сейчас уже, к сожалению, покойного), пообщаться с этим легендарным специалистом.

У Полины есть опыт занятий в знаменитой теннисной академии Ника Боллетьери. Фото: из архива Полины Яценко.

- Как удается совмещать плотный график турниров с учебой?

- С трудом. Только не так давно появилась возможность все сдавать на расстоянии. Приходилось в свободное от игр время активно учиться самостоятельно. А потом, возвращаясь в Мурманск, наверстывать то, что пропустила, чтобы хотя бы минимум нужных оценок набрать. Тем не менее школу закончила «хорошисткой»: всего четыре «четверки», остальные «пятерки». Поступила в колледж при Воронежской государственной академии спорта, учусь уже на втором курсе.

- Где любите отдыхать в свободное время от турниров?

- Что касается отдыха, то только дома люблю его проводить. Куда-то ездить – этого мне вполне хватает во время сезона. Люблю читать, у нас в семье неплохая библиотека. Причем дома нравится перелистывать именно бумажные книги, не на технических устройствах. А при переездах, конечно, приходится гаджетами пользоваться. На лыжах любим ездить всей семьей.

- Если сравнить Воронеж с Мурманском, какие у каждого города плюсы и минусы?

- У Воронежа огромный плюс – намного теплее. В Мурманске, понятное дело, остались друзья, знакомые. Но они тоже, в основном, на севере не остаются, предпочитают перебираться в более теплые края. А общаться сейчас можно и через гаджеты.

«RAMON – ЭТО ГДЕ?»

- Как у вас с владением иностранными языками?

- Английский знаю почти как родной (у Полины даже легкий американский акцент есть – Ред.). Но до сестры мне далеко. Она владеет английским и испанским, итальянским и турецким сейчас пытается овладеть.

- За рубежом во время разъездов удалось приобрести хороших знакомых?

- У меня много друзей-иностранцев, теннисисток, конечно. Девочки из Хорватии, Венгрии, швейцарки – две хорошие знакомые. В гости друг к другу, правда, ездить не получается.

- В 2022 году отношения с ними не испортились?

- Нет со всеми нормально общаемся, просто политических тем вообще не касаемся. Есть у меня очень близкая подруга – украинка, тоже продолжаем нормально общаться. Нет никаких косых взглядов.

- Удается ли родственникам вас поддерживать на соревнованиях?

На вопрос ответил подключившийся к беседе отец Полины Вячеслав Яценко:

- Стараемся ездить по возможности. Например, жили три недели на море в Египте Шарм-эль-Шейхе, отель был прямо у моря. Но у дочки не было времени даже разок искупаться. В 7 часов утра подъем, разминка, тренировка, игра индивидуальная, потом может быть парная, отдых один час. Растяжка, массаж, восстановление. Потом, понятное дело, нет ни желания, ни сил, ни возможности куда-то пойти.

Из Воронежа стало проще добираться до Минска, где Полина обычно тренируется – на самолете час, сейчас, когда летать нельзя, на поезде из Москвы часов семь. Из Мурманска логистика гораздо тяжелее. Да и переносить полярную ночь психологически нелегко. А в Воронеже тем более сейчас живут родители и мои, и жены.

Семья Яценко в полном составе собирается не так уж часто. Фото: из архива Полины Яценко.

- Вы тоже теннисом занимались, не думали на профессиональные уровень перейти в свое время?

- Нет, я, кроме тенниса, увлекался лыжам, биатлоном. А вот у старшей сестры Полины Насти такие планы были. Но помешала травма.

Полина любит кататься на лыжах вместе со всей своей семьей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Нет ли планов переехать куда-нибудь за границу, чтобы заниматься там в какой-нибудь академии? – спрашиваю Полину.

- Нет, и в Воронеже, точнее, в Рамонском районе все устраивает.

- Когда на турнирах начала побеждать дочь, нас спрашивали, где эта Ramon. Привыкли уже, что, в основном, российские теннисистки из Москвы и Санкт-Петербурга. Будем менять такое положение дел, - добавил Вячеслав Яценко.