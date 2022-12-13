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Спорт13 декабря 2022 10:26

Воронежская теннисистка Полина Яценко: «Швейцарка и кореянка в финале от бессилия кидали ракетки»

Спортсменка, недавно выигравшая два крупных турнира, сравнила родной Мурманск с Воронежем и рассказала, что ее удивило в Израиле, США и Англии
Юрий КОЗЛОВ
Полина Яценко своей игрой популяризует Рамонский район за рубежом

Полина Яценко своей игрой популяризует Рамонский район за рубежом

Фото: из архива Полины Яценко.

В 2022 году в Воронежской области появилась звездочка в виде спорта, где у нашего региона давно не было весомых достижений – в большом теннисе. 18-летняя Полина Яценко с ходу ворвалась в юниорскую элиту и уже начала осваиваться на взрослом уровне. На ее счету уже много титулов, в основном, юниорских. В нынешнем году счастливым для нее стал египетский Шарм-эль-Шейх. В этом курортном городе на Красном море Полина сначала выиграла турнир в индивидуальном разряде, а потом и в парном. А всего в ее активе уже три победы на взрослых турнирах в одиночном разряде. И еще одна в парном – та самая, египетская. А еще дважды в парах Полина выходила в финалы.

Со спортсменкой удалось пообщаться, когда она ненадолго вернулась в Воронеж. Точнее, в село Новоподклетное Рамонского района. Там она живет со своей семьей в частном доме.

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- Когда решили, что будете профессиональной теннисисткой?

- Теннисом начала заниматься серьезно в восемь лет. У меня и папа занимался этим видом спорта, пусть и на любительском уровне, и сестра. Так что нам с Настей любовь к теннису по наследству передали. А поняла, что могу стать хорошим профессиональным игроком, пожалуй, лет в 13, после успешного турнира в Рязани. Родилась я в Мурманске, но там условий для занятий теннисом практически нет. Поэтому тренируюсь в академии под Минском, там хорошая база и специалисты.

- Вы уже в элитной четверке турниров участвуете, пусть и среди юниоров. Удается ли пообщаться со спортсменками, входящими в первую десятку в мире? Что больше всего запомнилось на «Ролан Гарросе» и «Уимблдоне»?

- С известными теннисистками иногда пересекались в раздевалке, но не общались. Никакого высокомерия у них нет, но и поводов для более близкого знакомства не было.

На юниорском «Ролан Гарросе» прошла два круга, там участвовали 64 спортсмена, я попала в 16 лучших, на «Уимблдоне» слишком быстрое покрытие, не для меня, там пока продвинуться не получилось. Во Франции во время разгара пандемии в 2020 году были ковидные ограничения, но не такие жесткие, как в Англии. Там даже после получения отрицательного ПЦР-теста через тоннель выходишь на матч, контролируют каждый шаг, ни с кем не дают контактировать.

- Вспомним приятные моменты – победные финалы этого года в Египте. Как они для вас сложились?

- Два финала в Шарм-эль-Шейхе, и оба сложные. Индивидуальный по счету сложился, казалось бы, просто, но на самом деле все было совсем не так. Новозеландка Вивиан Янг по рейтингу была выше меня, и для нее стало большим сюрпризом, что я ее переигрываю. Тем не менее, несмотря на счет 6:1, 6:1 в мою пользу, борьба шла за каждый мяч.

А с Алиной Корнеевой мы вообще встречались в финале с первой сеянной парой - швейцаркой Дженни Дюрст и кореянкой Пак Со Хён. В их пользу говорил и другой фактор. Алина перед финалом проводила напряженную одиночную встречу и до конца не восстановилась. Тем не менее первый сет закончился в нашу пользу – 6:1. Швейцарка с кореянкой со злости ракетки кидали об корт! Но во втором сете, наверное, усталость сказалась, и мы уступили 6:7. Тай-брейк уже, понятное дело, вытаскивали на зубах. Взяли себя в руки и победили – 10:5.

Награды Полины занимают несколько полок.

Награды Полины занимают несколько полок.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Об одной из побед напоминает огромная фотография в портретной рамке.

Об одной из побед напоминает огромная фотография в портретной рамке.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

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- Вы немало путешествуете. Получается посмотреть достопримечательности других стран или график не дает это сделать?

- На турнирах не удается ни поехать на экскурсии, ни просто погулять по городу. Схема, как правило, такая, самолет-отель-игра. И отъезд на другой турнир или домой. Новый год мне редко удавалось встречать с семьей. А на этот раз, наверное, получится. Восстанавливаюсь после травмы, обидно полученной на тренировке. Выполняла какое-то элементарное движение и почувствовала боль в мышце. Надеюсь, лечение и реабилитация займут немного времени. Сейчас только разогналась в плане успехов на турнирах, занимаю в рейтингах 591 место среди взрослых (недавно в тысячу лучших не входила), 26-е – по юниорам, не хочется взятый темп терять.

Сейчас Полина восстанавливается после травмы.

Сейчас Полина восстанавливается после травмы.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Что удивило в других странах?

- На турнире в Израиле шокировало, что у них в пятницу и субботу реально ничего не работает – святые для граждан этого государства дни. А у нас как раз на эти две недели игры пришлись. Из-за этого, скажем так, большие неудобства возникли. На турнирах в США столкнулась с различиями в нашем менталитете – там люди более общительные, все стараются о чем-то расспросить. Россияне в этом плане более сдержанные. Кстати, в Америке удалось побывать в академии знаменитого тренера Ника Боллетьери (сейчас уже, к сожалению, покойного), пообщаться с этим легендарным специалистом.

У Полины есть опыт занятий в знаменитой теннисной академии Ника Боллетьери.

У Полины есть опыт занятий в знаменитой теннисной академии Ника Боллетьери.

Фото: из архива Полины Яценко.

- Как удается совмещать плотный график турниров с учебой?

- С трудом. Только не так давно появилась возможность все сдавать на расстоянии. Приходилось в свободное от игр время активно учиться самостоятельно. А потом, возвращаясь в Мурманск, наверстывать то, что пропустила, чтобы хотя бы минимум нужных оценок набрать. Тем не менее школу закончила «хорошисткой»: всего четыре «четверки», остальные «пятерки». Поступила в колледж при Воронежской государственной академии спорта, учусь уже на втором курсе.

- Где любите отдыхать в свободное время от турниров?

- Что касается отдыха, то только дома люблю его проводить. Куда-то ездить – этого мне вполне хватает во время сезона. Люблю читать, у нас в семье неплохая библиотека. Причем дома нравится перелистывать именно бумажные книги, не на технических устройствах. А при переездах, конечно, приходится гаджетами пользоваться. На лыжах любим ездить всей семьей.

- Если сравнить Воронеж с Мурманском, какие у каждого города плюсы и минусы?

- У Воронежа огромный плюс – намного теплее. В Мурманске, понятное дело, остались друзья, знакомые. Но они тоже, в основном, на севере не остаются, предпочитают перебираться в более теплые края. А общаться сейчас можно и через гаджеты.

«RAMON – ЭТО ГДЕ?»

- Как у вас с владением иностранными языками?

- Английский знаю почти как родной (у Полины даже легкий американский акцент есть – Ред.). Но до сестры мне далеко. Она владеет английским и испанским, итальянским и турецким сейчас пытается овладеть.

- За рубежом во время разъездов удалось приобрести хороших знакомых?

- У меня много друзей-иностранцев, теннисисток, конечно. Девочки из Хорватии, Венгрии, швейцарки – две хорошие знакомые. В гости друг к другу, правда, ездить не получается.

- В 2022 году отношения с ними не испортились?

- Нет со всеми нормально общаемся, просто политических тем вообще не касаемся. Есть у меня очень близкая подруга – украинка, тоже продолжаем нормально общаться. Нет никаких косых взглядов.

- Удается ли родственникам вас поддерживать на соревнованиях?

На вопрос ответил подключившийся к беседе отец Полины Вячеслав Яценко:

- Стараемся ездить по возможности. Например, жили три недели на море в Египте Шарм-эль-Шейхе, отель был прямо у моря. Но у дочки не было времени даже разок искупаться. В 7 часов утра подъем, разминка, тренировка, игра индивидуальная, потом может быть парная, отдых один час. Растяжка, массаж, восстановление. Потом, понятное дело, нет ни желания, ни сил, ни возможности куда-то пойти.

Из Воронежа стало проще добираться до Минска, где Полина обычно тренируется – на самолете час, сейчас, когда летать нельзя, на поезде из Москвы часов семь. Из Мурманска логистика гораздо тяжелее. Да и переносить полярную ночь психологически нелегко. А в Воронеже тем более сейчас живут родители и мои, и жены.

Семья Яценко в полном составе собирается не так уж часто.

Семья Яценко в полном составе собирается не так уж часто.

Фото: из архива Полины Яценко.

- Вы тоже теннисом занимались, не думали на профессиональные уровень перейти в свое время?

- Нет, я, кроме тенниса, увлекался лыжам, биатлоном. А вот у старшей сестры Полины Насти такие планы были. Но помешала травма.

Полина любит кататься на лыжах вместе со всей своей семьей.

Полина любит кататься на лыжах вместе со всей своей семьей.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Нет ли планов переехать куда-нибудь за границу, чтобы заниматься там в какой-нибудь академии? – спрашиваю Полину.

- Нет, и в Воронеже, точнее, в Рамонском районе все устраивает.

- Когда на турнирах начала побеждать дочь, нас спрашивали, где эта Ramon. Привыкли уже, что, в основном, российские теннисистки из Москвы и Санкт-Петербурга. Будем менять такое положение дел, - добавил Вячеслав Яценко.

Спорт: ТЕННИС