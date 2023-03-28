В Воронеже начали строить многоэтажку, против которой протестовали жители

Многоэтажку в микрорайоне Шилово, против возведения которой недавно выступили жители нескольких домов на улице Курчатова, уже начали строить. На участке уже работает техника, а горожане беспокоятся, что на место строительства можно спокойно зайти.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в соцсетях появилось видеообращение, в котором жители Шилово выступают против высотки, которую строят слишком близко к их домам. Собственники квартир в домах № 32а, 36 и 36б по улице Курчатова пожаловались, что будущее строение расположится всего в 20 метрах от их домов. А это в два раза меньше минимального разрешенного расстояния. Кроме того, по словам жильцов, это лишит их возможности разместить здесь детскую площадку. Также не видать им ни парковочных мест, ни зеленых насаждений. А из-за возведения нового дома будут ограничены подъездные пути, что приведет к повышенной опасности в случае пожаров и иных ЧС. Воронежцы также отметили, что согласно Генплану от 2020 года никакого дополнительного дома по этому адресу не предполагалось размещать.

А после этого мэрия ответила на возмущение жителей Шилово.