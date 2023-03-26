Воронежцы потребовали остановить строительство многоэтажки в Шилово

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В субботу, 25 марта, жители микрорайона Шилово записали видеообращение, в котором потребовали не возводить еще один жилой дом на последнем незастроенном участке земли, что расположен на улице Курчатова. Запись возмущенные местные жители опубликовали в соцсетях.

Собственники квартир в домах № 32а, 36 и 36б по улице Курчатова пожаловались, что будущее строение расположится всего в 20 метрах от их домов. А это в 2 раза меньше минимального разрешенного расстояния.

Кроме того, по словам жильцов, это лишит их возможности разместить здесь детскую площадку. Также не видать им ни парковочных мест, ни зеленых насаждений. А из-за возведения нового дома будут ограничены подъездные пути, что приведет к повышенной опасности в случае пожаров и иных ЧС.

Воронежцы также отметили, что согласно Генплану от 2020 года никакого дополнительного дома по этому адресу не предполагалось размещать.