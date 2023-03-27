В Воронеже мэрия ответила на возмущение жителей Шилово втиснутой в дома строящейся многоэтажкой

Жители Шилово считают, что столкнулись со строительным беспределом. Фото: кадр с видео

В мэрии дали развернутый комментарий по поводу строящейся на земельном участке на улице Курчатова в микрорайоне Шилово многоэтажке. Напомним, местные жители уверены, что огромный дом будет расположен в 20 метрах от их жилья, что в два раза меньше минимально разрешенного расстояния. К тому же они полагают, что многоэтажка усложнит подъезд к их домам. И уже негде будет устанавливать детскую площадку. Люди даже разместили соответствующее видео в соцсети.

В городской администрации сообщили следующее:

- На этом участке разрешено строительство многоквартирного дома. Земля находится в собственности Воронежской области. В 2016 году региональным департаментом имущественных и земельных отношений (ДИЗО) по итогам торгов заключен договор аренды с застройщиком сроком до 2026 года. Проект предусматривает строительство дома в 11 этажей (один из них подземный). Представленная в управление документация получила положительное заключение экспертизы. В декабре 2021 года выдали разрешение на строительство. В заключении проектной организации имеется информация, что здание расположено таким образом, чтобы сохранить достаточное солнечное освещение для окружающих домов. Также в документации предусмотрено размещение площадки для детей и взрослых. Контролируют соблюдение норм при возведении здания специалисты инспекции строительного надзора Воронежской области.