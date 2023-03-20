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НовостиСпорт20 марта 2023 9:06

Теннисистка из Воронежской области выиграла еще один турнир в Египте

Полина Яценко в паре с Катериной Кузьмовой из Словакии победили француженок
Юрий КОЗЛОВ
Полина Яценко (справа) и Катерина Кузьмова с завоеванным трофеем.

Полина Яценко (справа) и Катерина Кузьмова с завоеванным трофеем.

Фото: cspsk-vrn.ru

Теннисистка из Рамонского района Воронежской области Полина Яценко выиграла очередной турнир в Египте. В парном разряде она выступала с Катериной Кузьмовой из Словакии. И в двух сетах победили французский дуэт – 7:5, 6:0. Соперницы не смогли повторить свой успех в полуфинале, где они обыграли первую по рейтингу пару турнира Александру Поспелову и Радку Зеленчкову (Словакия).

Полина выступала и в одиночном разряде. Там она дошла до полуфинала, где уступила бывшей победительнице турнира – 6:7, 4:6.

- Все идет по плану. Полина восстанавливается после травмы, и задача форсировать подготовку не стоит, это всего лишь ее третий турнир в этом году, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по теннису Андрей Кузьмин.

Напомним, Полина Яценко уже выигрывала турнир в Египте в парном разряде в 2023 году. А в 2022-м в Шарм-эль-Шейхе на ее счету две победы. Полина выиграла турниры на этом египетском курорте и в одиночном, и в парном разрядах.