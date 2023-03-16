В Воронеже на новом автобусном маршруте № 44 пока не работает скидка в 7 рублей

Скоро скидку можно будет получить и при проезде в автобусах № 44. Фото: t.me/vrntransport

Пассажиры, проехавшиеся в четверг, 16 марта, на новом воронежском автобусном маршруте № 44, едущем от ВАСО до «Студгородка ВПИ», обратили внимание на отсутствие возможности использовать скидку в семь рублей. Напомним, ее получают те, кто оплачивает услуги транспорта смартфоном с функцией NFC — через приложение Mir Pay или Samsung Pay.

В мэрии сообщили, что в новых автобусах пока налаживают работу терминалов. И выразили уверенность, что в ближайшее время скидка начнет действовать и на них.

В пресс-службе платежной системы «Мир» дали более подробный комментарий:

- На новом 44-м маршруте в Воронеже ведутся технические работы по дополнительной настройке терминалов безналичной оплаты проезда. В связи с проведением этих работ скидка на проезд в рамках акции в течение дня 16 марта не предоставляется. Технические работы планируем завершить до конца дня, а с 17 марта на этом маршруте начнет действовать скидка при оплате проезда картой «Мир» в смартфоне. Актуальный список маршрутов и перевозчиков, участвующих в акции, можно посмотреть на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!». По состоянию на 16 марта маршрут номер 44 в этот перечень не внесен.

Напомним, в администрации Новоусманского района сообщили о запуске в ближайшем будущем новых автобусов из Воронежа до поселка Отрадное и села Александровка.