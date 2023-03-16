Из Воронежа в Отрадное и Александровку пустят новые автобусы

Когда заработают новые автобусные маршруты, пока неясно. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Жители Новоусманского района создали петицию с требованием улучшить транспортную доступность поселка Отрадное. Ее подписали уже более 1,4 тысячи человек.

В районной администрации заявили, что работа в этом направлении идет. Причем улучшить ситуацию с транспортом планируют не только в Отрадном, но и в селе Александровка. На данный момент уже оборудовали разворотные площадки и остановки. И отправили соответствующие документы на утверждение в областную комиссию. Если с бумагами все будет нормально, то чиновники одобрят открытие новых маршрутов «Воронеж – Новое Отрадное» и «Воронеж – село Александровка». А затем будут определять в ходе конкурсной процедуры перевозчика, с которым заключат контракт.

Однако все эти процедуры займут еще много времени. Поэтому конкретные сроки запуска новых автобусных маршрутов в районной администрации пока не сообщили.