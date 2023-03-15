В Воронеже запускают новый автобусный маршрут от ВАСО до Студгородка

16 марта в Воронеже начнет работу новый автобусный маршрут № 44 - «ВАСО-Студгородок ВПИ».

- Он появится в рамках оптимизации маршрутной сети, с учетом запроса горожан. И обеспечит связь Северного микрорайона (включая улицу Антонова-Овсеенко) с левобережной частью города через Чернавский мост, - сообщил в телеграмм-канале замруководителя управления транспорта Воронежа Максим Захаров. - Уже завтра начнут работу первые четыре больших автобуса, в дальнейшем их число увеличится до 12.

Автобусы будут следовать от остановки «ВАСО» по улицам Циолковского, Героев Стратосферы, Ленинскому проспекту, Брусилова, Чернавскому мосту, Степана Разина, проспекту Революции, Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й Стрелковой Дивизии, Шишкова, бульвару Победы, Антонова-Овсеенко, Московскому проспекту до остановки «Студгородок ВПИ».

Обратно - по Московскому проспекту, Антонова-Овсеенко, бульвару Победы, Шишкова, 45-й Стрелковой Дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, Героев Стратосферы, Циолковского.