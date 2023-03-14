Жестоко избившие воронежца в московском метро парни получили 31 год колонии на троих

Фото - Следственный комитет России Фото: Предоставлено "КП"

Судья Измайловского райсуда Москвы вынесла приговор трем парням, которые 4 октября 2021 года жестоко избили воронежца Романа Ковалева в метро за то, что тот заступился за девушку. В итоге они на троих получили 31 год колонии строго режима. Магамаали Ханмагомедов - 12 лет, Ибрагим Мусалаев – 11 лет, Гасан Залибеков – 8,5 лет. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе суда. Пока приговор не вступил в законную силу.

Напомним, преступление произошло 1,5 года назад в вагоне метро между станциями Партизанская и Измайловская. Трое дагестанцев оскорбили девушку. Ехавший в вагоне воронежец за нее заступился. После этого на станции троица его жестоко избила и оставила лежать в луже крови.

На гостей столицы возбудили два уголовных дела по статьям «покушение на убийство» и «применение насилия в отношении представителей власти», поскольку они еще и оказали сопротивление полиции при задержании.

Воронежец Роман попал в больницу с перелом носа, костей лица и травмой глаза. Видео избиения разлетелось по интернету. Ковалева наградили медалью за «Доблесть и отвагу». Ее лично вручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Также парня в больнице навестил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил руководству метрополитена выделить ему 2 млн рублей. А от правительства Воронежской области Роману достался памятный сувенир.