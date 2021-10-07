Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2021 14:33

Воронежца, заступившегося за девушку в московском метро, наградят медалью «Доблесть и отвага»

Трое избили нашего земляка, сломав ему нос, а потом оказали сопротивление полиции при задержании
Ярослав ИВАНОВ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)

Неравнодушного воронежца, заступившегося за девушку в столичном метро, наградят медалью «Доблесть и отвага». Документы на награждение Романа Ковалева, пострадавшего от троих бандитов, поручил подготовить Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку, - отметили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошел 4 октября. Молодой человек не испугался сделать замечание компании. В ответ трое агрессивных мужчин жестоко избили воронежца. Его молотили ногам по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. У Романа оказались сломаны нос и кости лица, он лечится в столичной больнице.

Нападавших задержали. На них завели два уголовных дела: за покушение на убийство и за применение насилия в отношении представителей власти - мужчины оказали сопротивление правоохранителям, угрожая им ножом и перцовым баллончиком. Расследование находится под контролем центрального аппарата СК России.