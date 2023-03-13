Прокуратура подключилась к проверке ЧП с прорывом отстойника в селе под Воронежем

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Сотрудники Воронежской природоохранной прокуратуры подключились к проверке по факту прорыва отстойника жидких отходов в селе Новомарковка Кантемировского района и попадания нечистот в реки Богучарка и Дон.

- На место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося выехал природоохранный прокурор Антон Жуков. В ходе проверки произведут расчет причиненного ущерба территории и водным объектам, определят круг ответственных хозяйствующих субъектов и должностных лиц, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 11 марта в теле плотины произошел проран, отходы вытекли в реку. На месте проводят проверку следователи, экологи определяют ущерб, нанесенный природе