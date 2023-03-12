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НовостиОбщество12 марта 2023 10:07

Потопом из очистных сооружений фермы в Воронежской области заинтересовались следователи

СУСК проводит проверку
Ирина КАЗАНИНА
Потоки затопили половину села. Фото из архива

Потоки затопили половину села. Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Следователи СК организовали проверку по сообщению воронежцев о загрязнении окружающей среды в селе Новомарковка Кантемировского района. Напомним, там из-за разлива талых вод прорвало каскад прудов-отстойников с животноводческой фермы.

Вода из очистных сооружений затопила местный стадион и центр села. Также сообщается о загрязнении прилегающих водоемов.

- Следственными органами выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, - сообщили в пресс-службе воронежского СУСКа.

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.