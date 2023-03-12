Потопом из очистных сооружений фермы в Воронежской области заинтересовались следователи

Потоки затопили половину села. Фото из архива
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Следователи СК организовали проверку по сообщению воронежцев о загрязнении окружающей среды в селе Новомарковка Кантемировского района. Напомним, там из-за разлива талых вод прорвало каскад прудов-отстойников с животноводческой фермы.
Вода из очистных сооружений затопила местный стадион и центр села. Также сообщается о загрязнении прилегающих водоемов.
- Следственными органами выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, - сообщили в пресс-службе воронежского СУСКа.
По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.