Потопом из очистных сооружений фермы в Воронежской области заинтересовались следователи

Потоки затопили половину села. Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Следователи СК организовали проверку по сообщению воронежцев о загрязнении окружающей среды в селе Новомарковка Кантемировского района. Напомним, там из-за разлива талых вод прорвало каскад прудов-отстойников с животноводческой фермы.

Вода из очистных сооружений затопила местный стадион и центр села. Также сообщается о загрязнении прилегающих водоемов.

- Следственными органами выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в рамках проверки будет дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации, - сообщили в пресс-службе воронежского СУСКа.

По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.