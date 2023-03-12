В Воронежской области прорвало каскад прудов с отходами фермы

Загрязненная вода устремилась мутным потоком к реке Богучарка. Фото из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В Воронежской области назревает очередное экологическое бедствие на реке. На этот раз под угрозой загрязнения оказался Дон.

Жители Кантемировского района разместили в соцсетях кадры с прудов-отстойников местной коровьей фермы. Из-за резкого потепления и подъема уровня воды прорвало плотины каскада прудов, куда сливались отходы животноводческого предприятия, расположенного в Новомарковке.

- Кроме самих коровьих отходов в пруды сливалось много химии. Затопило местный стадион и центр Новомарковки, - сообщают местные жители.

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Загрязненная вода устремилась мутным потоком к реке Богучарка, которая впадает в Дон.

- Почему всё это никто не видел, куда смотрели надзорные органы, и кто за это понесёт наказание? – задаются воронежцы вопросом.

В правительстве области на сообщение в интернете отреагировали. Для выяснения ситуации и проверки информации на место ЧП отправились сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. О результатах проверки обещают сообщить позже.

Напомним, ровно два года назад аналогичное бедствие произошло на реке Усмань, куда попали стоки с очистных сооружений. Тогда в водоеме погибло все живое.