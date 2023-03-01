Кандидат в мэры Воронежа показал готовый памятник Юрию Хою

Такой памятник Юрию Хою у поклонников «Сектора Газа» особого энтузиазма не вызвал. Фото: Илья Наумов, ВКонтакте.

Кандидат в мэры Воронежа Илья Наумов, позиционирующий себя как самозанятый, опубликовал на своей странице ВКонтакте пост с фото готового памятника Юрию Хою. За установку монумента он ратует уже давно.

Илья Наумов заинтриговал в посте информацией о том, что памятник сейчас находится в нескольких тысячах километров от Воронежа. И заявил, что еще нужно определиться с его цветовым оформлением. А для решения всех этих вопросов Наумову нужно податься в длительную командировку, что, учитывая его претензии на мэрское кресло, откладывает эти планы в долгий ящик.

Отметим, что пока все посты о памятнике лидеру группы «Сектор Газа» больше похожи на попытки господина Наумова поймать дешевый хайп, чем на намерения сделать какие-либо реальные шаги для увековечивания памяти Юрия Хоя. Никаких документов на проект монумента в городскую комиссию по культурному наследию он не подавал, да и с членами семьи легенды панк-рока свои планы не согласовывал.

Да и само фото памятника вызвало в соцсетях довольно однозначные отклики. Если на странице господина Наумова возможно не чужие ему люди одобряли такое видение скульптором лидера «Сектора Газа», то в городских пабликах, куда оно вскоре перекочевало, стали сравнивать его со скандальной нововоронежской «Аленкой».

Между тем, воронежцы, действительно, выступают за установку памятника Юрию Хою. Недавний опрос показал, что 87 процентов жителей столицы Черноземья считают, что монумент должен появиться на одной из улиц города. Болельщикам «Факела» в конце первой части сезона бесплатно раздавали отпечатанный текст одного из хитов «Сектора Газа» «Туман», который вместе с «Колхозным панком» любят распевать на нашем стадионе. Идею памятника Хою поддержал и мэр Воронежа Вадим Кстенин. Правда глава города отметил, что окончательное решение должны приниматься в муниципальной комиссии по культурному наследию.