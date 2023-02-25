На Воронеж надвигается снегопад с сильным ветром

Снегопад начнется вечером 25 февраля, продолжится ночью 26-го, а днем в воскресенье уже пойдет дождь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики предупредили о сильном снегопаде, который они ожидают в Воронеже вечером 25 февраля и в ночь на 26-го. При том, что температура сейчас держится недалеко от нуля, он порой будет переходить в дождь.

Надо сказать, что снегопад уже накрыл Нижнедевицк, Лиски и Павловск. Скоро очередь может дойти и до столицы Черноземья. При этом вероятны порывы ветра до 13 м/с.

Напомним, ранее метеорологи продлили желтый уровень погодной опасности до утра 26 февраля. Днем в Воронеже в ближайшее воскресенье польет дождь, а температура поднимется до +4 градусов.