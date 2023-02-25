В Воронеж 26 февраля придет плюсовая температура

В ближайшие дни придется обходить большие лужи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики спрогнозировали в Воронеже оттепель в ближайшие дни. В воскресенье, 26 февраля, они ожидают повышение дневной температуры до +2…+4 градусов (ночью будет 0…-2). При этом возможен небольшой дождь. При этом в последний день длинных выходных в Воронежской области также прогнозируют дожди. Температура ночью будет колебаться от -1 до +4, днем может повыситься в некоторых местах нашего региона до +5.

А вот в понедельник, 27 января, похолодает. В Воронеже ночью, как и сутки назад, будет 0…-2, а днем, наоборот 0…+2. При этом возможен небольшой дождь. Примерно такой же будет погода и в районах области. Там пойдет то дождь, то мокрый снег. Ночью температура будет держаться в районе -1…-6 градусов, днем повысится до -3…+2.

Напомним, что до утра 26 февраля будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.