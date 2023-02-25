В Воронежской области продлили желтый уровень опасности погоды

При сильном ветре лучше без крайней необходимости на улицу не выходить. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики продлили желтый уровень опасности погоды по Воронежской области. В нашем регионе сильный ветер с порывами до 17 м/с возможен, как минимум, до утра воскресенья, 26 февраля. Также тревожная ситуация будет и с гололедицей. Очень скользко может быть в отдельных районах нашей области до 18.00 субботы, 25 февраля.

В Воронеже в течение ближайших суток метеорологи обещают мокрый снег и дождь при температуре от 0 до +2 градусов. Гололедицы при этом не ожидают. Все-таки за последнюю неделю снега нападало прилично, и нужно время, чтобы он растаял.

А уже 26 февраля ожидается сильная оттепель. В Воронежской области местами температура поднимется до +5 градусов, в Воронеже – до +4.