В Воронеже отменили трижды перенесенный концерт «Рок-хиты»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В столице Черноземья снова началась волна отмен-переносов гастрольных мероприятий.

На этот организаторы сообщили, что трижды перенесенный концерт (с 16 ноября.2021 на 5 апреля 2022, потом на 11 ноября 2022, потом на 7 марта 2023) «Рок-Хиты. Симфонический оркестр Premier Orchestra и солисты оперных театров Санкт-Петербурга», не состоится - отменяется окончательно. Можно сдать билеты.

Ранее сайт VRN.KP.RU. писал об отмене дважды перенесенных воронежских концертов групп «Мумий Тролль» и Louna, а также о переносе выступления Елены Ваенги