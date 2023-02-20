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НовостиЗвезды20 февраля 2023 13:22

В Воронеже перенесли концерт Елены Ваенги

Причиной стала болезнь артистки
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Елена Ваенга не будет выступать в Воронеже 28 февраля, как планировалось. Об этом артистка сама сообщила в соцсетях.

- Я живой человек - так произошло, у меня ларингит. И мне тяжело петь, и это издевательство над зрителем. Если больной музыкант может играть, то больной певец не может петь, - сказала Ваенга в видеообращении к поклонникам.

Артистка перенесла выступления не только в Воронеже, но и в Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Таганроге и Ессентуках. Когда пройдет концерт, пока неизвестно.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал об отмене воронежского концерта группы «Мумий Тролль»