В Воронеже перенесли концерт Елены Ваенги

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Елена Ваенга не будет выступать в Воронеже 28 февраля, как планировалось. Об этом артистка сама сообщила в соцсетях.

- Я живой человек - так произошло, у меня ларингит. И мне тяжело петь, и это издевательство над зрителем. Если больной музыкант может играть, то больной певец не может петь, - сказала Ваенга в видеообращении к поклонникам.

Артистка перенесла выступления не только в Воронеже, но и в Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Таганроге и Ессентуках. Когда пройдет концерт, пока неизвестно.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал об отмене воронежского концерта группы «Мумий Тролль»