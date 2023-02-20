В Воронеже не состоится мартовский концерт группы "Мумий Тролль"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Концерт группы "Мумий Тролль" в столице Черноземья так и не состоится. Первоначально его переносили с 2021 года на 2022-й из-за пандемии, потом группа отменила тур из-за СВО, и концерт запланировали на 12 марта 2023-го. Но не судьба.

- По независящим от организатора и артиста причинам провести концерт группы "Мумий Тролль" в Воронежк не представляется возможным, - сообщили промоутеры. - Возврат денег за билеты будет произведен по месту приобретения и в установленные законом сроки. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о переносах в Воронеже концертов других звезд