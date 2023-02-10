В Воронеже 10-летние мальчик и девочка получили травмы позвоночника в батутном центре

За травмы детей работники батутного центра могут отправиться в колонию. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники регионального управления Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ЧП в воронежском батутном центре «Невесомость». Осенью 2022 года на одном из аттракционов получили травмы позвоночника 10-летние мальчик и девочка. После этого дети проходят курс лечения. По данным следователей, несчастный случай произошел из-за нарушения администрацией батутного центра правил допуска несовершеннолетних на аттракционы.

- Работников администрации подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Наши сотрудники продолжают опрашивать пострадавших детей и их родителей, а также возможных свидетелей ЧП. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Следователи изучают документы, регламентирующие оказание услуг по организации мероприятий с участием несовершеннолетних. Максимальное наказание, грозящее сотрудникам батутного центра, - два года лишения свободы, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, в конце января Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту провести проверку безопасности аттракциона в воронежском батутном центре «Невесомость». Автор жалобы, обращенной к главе Следственного комитета, обращал внимание, что один из квестов для детей основан на сериале «Игра в кальмара», где есть сцены насилия, жестокости и агрессии. В батутном центре тогда заявили, что ни физическому, ни моральному здоровью ребятишек этот аттракцион не угрожает.