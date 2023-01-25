Александр Бастрыкин поручил проверить квест по мотивам сериала «Игра в кальмара» в Воронеже

Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из социальных сетей опубликовали разместили обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Его автор призывает разобраться, безопасен ли для детей аттракцион в воронежском батутном центре.

В сообщении говорится, что квест в одном из детских развлекательных центров основан на сериале «Игра в кальмара», имеющем возрастное ограничение 18+. В киноленте нередки сцены насилия, жестокости и агрессии.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту провести проверку по этому поводу и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.