В воронежском батутном центре пояснили, чем заинтересовавший СК квест схож с сериалом «Игра в кальмара»

В администрации воронежского батутного центра «Невесомость» объяснили схожесть одного из их детских квестов с сюжетом нашумевшего сериала «Игра в кальмара».

Как накануне сообщал сайт vrn.kp.ru, глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в воронежском батутном центре, где якобы проводят небезопасные игры по мотивам сериала «Игра в кальмара».

Программа действительно носит аналогичное название «Игра в Кальмара» и рассчитана на группу до 12 человек. Возрастные ограничения, согласно буклету, – от 8 лет. В течение часа участникам предстоит перетягивать канат, ходить по стропам, бросать мячи в корзину и соревноваться в других подвижных играх.

– Мы занимаемся физкультурно-оздоровительной деятельностью. Чтобы обычного ребенка в век компьютерных технологий привлечь к занятиям спортом, нужна необычная история. Ему нельзя просто сказать: иди отожмись или подтянись. Наша же программа помогает объединить родителей и детей вокруг спортивного мероприятия, – рассказали веб-ресурсу «Обозреватель.Врн» в администрации батутного центра.

Как известно, главная претензия руководителя воронежского отделения организации «Отцы России» Андрея Згонникова, который и привлек внимание к этому вопросу, в том, что сам квест сделан по мотивам фильма «Игра в кальмара», сюжет которого, по его словам, – «игра в убийства».

– Наш персонаж похож на героя сериала. Но это не точная копия! В чем суть: приходят дети, например, на чей-то день рождения, аниматор в узнаваемом костюме встречает их, делает с ними разминку, делит на команды и начинает испытания. Но что такое испытания? Это просто, например, перетягивание каната. Кто сильнее, кто более координированный или более ловкий – тому балл. Но для проигравших у нас нет никаких наказаний как в сериале. Даже намека на это нет. Вся программа специально придумана и адаптирована под батутный центр с использованием всего оборудования, – комментируют в «Невесомости». – Вы же перетягивали тот же канат в школе? Вот и у нас нечто подобное. Мы же не над пропастью устраиваем турнир как в сериале. Все предельно безопасно.