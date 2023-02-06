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НовостиОбщество6 февраля 2023 13:05

За неделю воронежские врачи скорой помощи выехали на 5417 вызовов

Из-за повышенной температуры - 894 раза
Источник:kp.ru
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронеже за минувшую неделю бригады скорой медицинской помощи обслужили 5417 вызовов. Об этом 6 февраля рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

За семь дней воронежцы вызывали «скорую» по причине высокой температуры 894 раза. Между тем, в облздраве пояснили, что больницы и станция скорой помощи в областном центре работают в штатном режиме. У медиков есть необходимый запас лекарств и коек в больнице.

Также Роспотребнадзор зафиксировал скачек заболеваемости COVID-19 в регионе. Ежедневно положительные тесты получают свыше 200 человек.