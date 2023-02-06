За неделю воронежские врачи скорой помощи выехали на 5417 вызовов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже за минувшую неделю бригады скорой медицинской помощи обслужили 5417 вызовов. Об этом 6 февраля рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

За семь дней воронежцы вызывали «скорую» по причине высокой температуры 894 раза. Между тем, в облздраве пояснили, что больницы и станция скорой помощи в областном центре работают в штатном режиме. У медиков есть необходимый запас лекарств и коек в больнице.

Также Роспотребнадзор зафиксировал скачек заболеваемости COVID-19 в регионе. Ежедневно положительные тесты получают свыше 200 человек.