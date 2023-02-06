За неделю темп прироста заболеваемости ковидом в Воронежской области составил почти 100%

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

За минувшую неделю с 30 января по 5 февраля в Воронежской области зарегистрировали уже 1 117 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, уровень заболеваемости составил 48,8 на 100 тысяч населения. При этом темп прироста заболеваемости за семь дней составил 98,8%.

Несмотря на отсутствие резкого роста заболеваемости ковида, риски распространения заболевания сохраняются. В Роспотребнадзоре воронежцам напомнили меры предосторожности:

- Избегайте контактов с окружающими, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно;

- Не занимайтесь самолечением;

- Пройдите вакцинацию;

- Мойте руки при любой возможности;

- Регулярно проветривайте помещение;

- Носите маску.