За неделю темп прироста заболеваемости ковидом в Воронежской области составил почти 100%

Фото из архива КП
Фото: из архива «КП»
За минувшую неделю с 30 января по 5 февраля в Воронежской области зарегистрировали уже 1 117 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, уровень заболеваемости составил 48,8 на 100 тысяч населения. При этом темп прироста заболеваемости за семь дней составил 98,8%.
Несмотря на отсутствие резкого роста заболеваемости ковида, риски распространения заболевания сохраняются. В Роспотребнадзоре воронежцам напомнили меры предосторожности:
- Избегайте контактов с окружающими, пока симптомы заболевания не пройдут окончательно;
- Не занимайтесь самолечением;
- Пройдите вакцинацию;
- Мойте руки при любой возможности;
- Регулярно проветривайте помещение;
- Носите маску.