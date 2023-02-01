В Воронеже 10-летнего мальчика, пытавшегося покончить с собой, выписали из больницы

Мальчика выписали из областной детской больницы № 2. Фото: vodkb2.zdrav36.ru

10-летнего мальчика, пытавшего покончить с собой, выписали из областной детской больницы № 2. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Семейная трагедия разыгралась 8 ноября в доме на улице Волгоградской. Мальчик по какому-то пустяковому поводу, показавшемуся ему жуткой бедой, нанес себе тяжелые травмы. Его доставили в реанимацию, но врачи смогли вернуть его к жизни. А теперь, как мы видимо, состояние здоровья ребенка позволило отпустить его домой.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, днем 31 января в школе № 3 в переулке Гвардейский выпала из окна второго этажа 12-летняя девочка. Сейчас она находится в травматологическом отделении областной детской больницы в состоянии средней тяжести. Сотрудники прокуратуры и городского управления образования и молодежной политики выясняют обстоятельства и причины этого ЧП.