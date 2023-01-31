Со второго этажа воронежской школы № 3 выпала ученица

Девочку оперативно госпитализировали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Воронежской области организовала проверку по публикациям СМИ о происшествии в средней школе № 3 Воронежа. Об этом информирует телеграм-канал регионального ведомства.

По предварительным данным, девочка выпала со второго этажа школы и была госпитализирована. В ходе проверки будут выяснены обстоятельства происшествия, дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за безопасность детей в образовательном учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

- Приказом управления образования и молодежной политики Воронежа назначено служебное расследование, в рамках которого устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам будут приняты предусмотренные действующим законодательством меры, - так прокомментировали инцидент в пресс-службе администрации областного центра.