Воронежский облздрав рассказал о состоянии девочки, выпавшей из окна школы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Девочка, выпавшая 31 января из окна второго этажа школы №3, находится в состоянии средней степени тяжести. 12-летняя школьница проходит лечение в травматологическом отделении областной детской больницы, сообщили "Комсомолке" в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, ЧП произошло днем 31 января в учебном заведении в переулке Гвардейский. После инцидента чиновники городского управления образования и молодежной политики начали проверку в школе. Со своей стороны к ней подключилась и воронежская прокуратура.